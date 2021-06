Kritik an Facebook-Kampagne der Gewobau „Klartext zu den Weingärten“ – dieser gesponserte Beitrag, als Werbung mit eingekaufter Reichweite von einer Bad Kreuznacher PR-Agentur angefertigt, kursierte in den vergangenen Tagen auf Facebook. Als „Faktencheck“ deklariert, sah sich die Gewobau nochmals bemüßigt, ihre Sichtweise der Problematik rund um die Fremdanlieger und die Erschließungskosten zu schildern. Das tat man in Worten, die vor allem von Wilhelm Zimmerlin (Büfep) und Werner Lorenz (FDP), der selbst betroffener Anlieger ist, gerügt wurden.

In dem Beitrag, der auch Leuten angezeigt wird, die nicht explizit nach der Gewobau und der Thematik gesucht haben, war unter anderem von „bauernschlauen Fremdanliegern“ die Rede. „Das ist ein Stil, der unterirdisch ist. Das verhärtet die Fronten“, so Zimmerlin. Inzwischen ist der Beitrag, der in seiner Kommentarfunktion heftig diskutiert wurde, unter anderem von anderen Fremdanliegern und Anrainern, auf Facebook nicht mehr zu finden. ri