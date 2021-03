Plus

Im Jahr 2020 wurden mehrfach und zu unterschiedlichen Zeiten (in der Regel immer zwischen drei und vier Stunden) Geschwindigkeitsmessungen von der Kreisverwaltung in der Bosenheimer Rheinhessenstraße durchgeführt. In der Regel waren hier 10 bis 20 Prozent der Fahrzeuge zwischen 6 bis 20 km/h zu schnell – was eine Ordnungswidrigkeit im Verwarngeldbereich darstellt. Vereinzelt gab es Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 bis 30 km/h.