Archivierter Artikel vom 08.04.2020, 15:20 Uhr

Kreisverwaltung: Angeln ist nur einzeln erlaubt

Nach Angaben der Kreisverwaltung ist Angeln auch in Zeiten der Corona-Kontaktsperre erlaubt, wenn es von Einzelpersonen betrieben wird. Ein kommerzielles Angebot etwa an Fischteichen ist dagegen nicht zulässig. Nach NZ-Informationen hat die Polizei eine solche Ansammlung von Anglern am vergangenen Wochenende in der Region auflösen müssen.