Internet: Der Kreistag traf am Montag wegen der hohen Infiziertenzahlen wieder im Waldböckelheimer Bürgerhaus zusammen. Das war's dann aber auch schon. Für die Haushaltssitzung am 20. Dezember verabschiedet sich das 50-köpfige Gremium ins Internet und wird digital tagen. Die Etatreden der Fraktionen werden, erstmals in der Geschichte des Gremiums, schriftlich versand und nicht vorgetragen.