Plus

Auch der Kreistag beschäftigt sich in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Freitag, 9. April, mit dem Thema Ärzteversorgung im Westerwaldkreis. Die Kreistagsfraktionen CDU und SPD hatten schon für die Dezembersitzung des Gremiums insgesamt vier Anträge eingereicht, die beraten und abgestimmt werden sollten. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Kreistagssitzung herrschenden Lage der Corona-Pandemie wurden diese Anträge zur Beratung in den zuständigen Fachausschuss, den Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und Gesundheit, verwiesen.