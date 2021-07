Kreisstraßenausbauprogramm 2022-2026: Alle Maßnahmen auf einen Blick

Das Kreisstraßenausbauprogramm 2022–2026 hat ein Gesamtkostenvolumen von 11,28 Millionen Euro. Das Programm gliedert sich in drei Teile: Ortsdurchfahrten, Freie Strecken und Bauwerke.

Ortsdurchfahrten: Vollausbau K 18 Enzweiler (680.000 Euro), K 20 Kirschweiler (1. Bauabschnitt, 830.000 Euro), K 25 Bundenbach (720.000 Euro), K 37 Hintertiefenbach (900.000 Euro), K 70 Krummenau (2. Bauabschnitt plus

Abstufungsstrecke 740.000 Euro), zudem sind in Berschweiler/Kirn 150.000 Euro für Pflaster und Straßendecke der K 30 (Hosenbachstraße) angesetzt, in Fischbach für die Böschungssicherung an der K 30 weitere 450 000 Euro.

Freie Strecken: K 14 Sonnenberg–Kronweiler (1,1 Millionen Euro), K 20 von Mackenrodt bis zur K 19 (650.000 Euro), K 21 von Weiden bis zur L 160 (930.000 Euro), K 23-Anschluss an die L 182 (450.000 Euro), K 44 von der B 270 bis zur

Kreisgrenze Kusel (580.000 Euro), K 37 von der L 177 bis zur „Idarer Straße“ im Idar-Obersteiner Stadtteil Göttschied (900.000 Euro) und K 38 von Nah- nach Mittelbollenbach (550.000 Euro).

Ingenieurbauwerke: K 12 Ortsdurchfahrt Sonnenberg (120.000 Euro), K 12 Nahebrücke bei Frauenberg (480.000 Euro), K 14 bei Kronweiler (280.000 Euro), K 28 Fischbachbrücke in Herrstein (200.000 Euro), K 30-Brücke in Fischbach (420.000 Euro), K 70 in Krummenau (150 000 Euro). da