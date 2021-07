Plus

Die Kreissparkasse Ahrweiler hat 4000 Euro Soforthilfe an die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler gespendet. Mit der Spende soll jenen Kreisstadtbewohnern, die durch die Unwetterschäden unverschuldet in finanzielle Not geraten sind, schnell und unkompliziert geholfen werden. Über die Spende wird sichergestellt, dass die Hilfe allen Betroffenen zuteil wird, die sie benötigen.