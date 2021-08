Rhein-Lahn Kreisliga B: TuS Burgschwalbach II bezwingt FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen mit 4:0 Drei Spiele, drei Siege: „Wie gemalt“ verlief der Saisonstart für die Fußballer der TuS Burgschwalbach. Bejubelt wurde am Stellweg nicht nur der 7:0-Kantersieg des Bezirksligateams gegen den FC Kosova Montabaur. Auch die Kreisligamannschaften der Rot-Schwarzen ließen sich in ihrer gewohnten Umgebung nicht lumpen und schickten ihre Gegner ohne Zähler auf den Heimweg.

Die B-Liga-Formation (hier zieht Hannes Seel an Osterspais Anton Frank davon und bereitet gekonnt die Führung für die Elf vom Märchenwald vor) feierte zur Saisonpremiere einen ungefährdeten 4:0-Erfolg gegen die zweite Welle der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen. Bereits am späten Samstagnachmittag hatte die dritte Garnitur trotz eines 0:2-Pausenrückstands gegen SG Bornich/Reitzenhain/Bogel III noch mit 3:2 gewonnen. So kann's aus Sicht der Verantwortlichen in den nächsten Wochen weiter gehen. stn Foto: Roman Kosmann