Kreisliga B Ahr: SG Ahrtal – SV Rheinland Mayen 12:1 (3:1)

„Ich bin noch etwas sprachlos. Wir haben die Partie nach Verletzungen in Unterzahl beenden müssen. So darf man sich nicht präsentieren nach einer ersten Hälfte, die durchaus in Ordnung war“, haderte Mayens Spielertrainer Jörg Jenke, der bereits nach 20 Minuten mit Verdacht auf Muskelfaseriss vom Feld musste.