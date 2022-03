Lautzert

Kreisliga A Westerwald/Sieg: SG Lautzert ist klarer Favorit

In der Fußball-Kreisliga A Westerwald/Sieg will die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod an diesem Samstag ab 17.30 Uhr in Dornburg-Wilsenroth ihren 16. Sieg im 18. Meisterschaftsspiel der Saison 2021/2022 feiern.