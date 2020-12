Keine gute Nachricht für den Sport im AK-Land – aber auch keine überraschende mehr: Aufgrund der prekären Haushaltssituation hat der Kreistag abschließend die Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis Altenkirchen geändert. Heißt konkret: In den Bau von Sportstätten fließt künftig nur noch die Hälfte des bisherigen Geldes aus den Kreis-Töpfen. Bei Vorhaben von Gemeinden, Verbandsgemeinden oder kommunalen Gebietskörperschaften gibt es nur noch 5 Prozent der vom Land anerkannten zuwendungsfähigen Kosten über 75.000 Euro und gleichzeitiger Landesförderung. Bei Maßnahmen von Sportvereinen ist der Fördersatz in Zukunft 7,5 Prozent bei zuwendungsfähigen Kosten über 75.000 Euro (bei gleichzeitiger Landesförderung) oder bis zu 12,5 Prozent bei Kosten bis 75.000 Euro (bei gleichzeitiger Förderung durch den Sportbund Rheinland). Abweichend von der prozentualen Förderung wird bei einer pauschalen Zuwendungsgewährung durch das Land die Kreiszuwendung in der Regel mit einem Antel von 12,5 Prozent des Pauschalzuwendungssatzes bemessen.