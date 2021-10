Krankheit kann schon in frühem Lebensalter beginnen

Die Spondylitis ankylosans, so der andere Fachbegriff für die Bechterewsche Erkrankung, kann schon in frühem Lebensalter beginnen. Unbestimmte Schmerzen in der unteren Lendenwirbelsäule, im Iliosakralgelenk oder an anderen Gelenken können erste Hinweise sein. In vielen Fällen folgen Jahre der Unklarheit.