Krankenpfleger, Sozial- und Gesundheitswirt, Künstler, Schriftsteller und Slam-Poet

Michael Bloeck, 1961 in Frankfurt am Main geboren, ist vieles auf einmal: Er ist examinierter Krankenpfleger, Sozial- und Gesundheitswirt, Künstler, Schriftsteller und Slam-Poet. Er hat in Frankfurt Abrisshäuser fotografiert und ist mit seiner Künstlerkollegin Kerstin Lichtblau mit einem „Siebdruckmobil“ unterwegs. Das vergangene Jahr war auch für Bloeck sehr hart.