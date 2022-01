Krankenhausverbund Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) ist ein Zusammenschluss von fünf Krankenhäusern zu einem Klinikverbund. Es hat seinen Sitz in Koblenz. Zum GKM gehören die Krankenhäuser Kemperhof und Evangelisches Stift St.

Martin in Koblenz, das St. Elisabeth in Mayen, das Heilig Geist Boppard und das Paulinenstift in Nastätten.