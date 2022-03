Kraftwerksbetreiber, Kreis, VG Rüdesheim und Bad Kreuznach richten Naheradwegestück her

Der Umfang dieser im Vertrag nicht näher definierten Unterhaltung genügt aber schon seit Jahren nicht mehr den Anforderungen an einen Radweg, der als Berufs- und Alltagsstrecke intensiv genutzt wird. Die Situation hat sich in den Vorjahren verschärft, da der Bahndamm die einzige Zufahrt für Schwerlastverkehr zu Kraftwerk und Umspannanlage ist. Nach dem Bau an Fischtreppe und Wehr wird Kraftwerksbetreiber Rise den Ausgangszustand wieder herstellen. Kreis, VG Rüdesheim und Bad Kreuznach wollen den Radweg verbessern. Rise finanziert einen Teil, die drei Kommunen ebenfalls. Gesamtkosten: 416.500 Euro, Bundeszuschuss: 381.792, aufzuteilender Kreisbeitrag: 34.708 Euro. mz