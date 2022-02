Kostenprognose für Gesamtprojekt liegt bei 753 000 Euro

Für den Wiederaufbau der vier Spielplätze wird derzeit von Kosten in Höhe von 753.000 Euro ausgegangen. Für das Areal in der Friedrich-Spee-Straße sind 87.000 Euro vorgesehen, für das Gelände „Am Teich“ 178.000 Euro. Die Wiederherstellung des Spielplatzes in der Josef-Hardt-Allee in Bad Bodendorf kostet voraussichtlich 106.000 Euro.