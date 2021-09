Kostenexplosion: Auftragsvergabe für Idarwaldturm vertagt Eigentlich wollte der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Montagabend auch die Aufträge für den neuen Idarwaldturm vergeben. Doch nach der Ausschreibung der notwendigen Arbeiten ist eine enorme Kostensteigerung aufgetreten. Ursprünglich (Stand 29.

Juni 2021) ist von Investitionen in Höhe von 491.000 Euro ausgegangen worden. Das Leistungsverzeichnis vom 17. August, in dem die Preise für die einzelnen Leistungen genannt sind, weist Kosten in Höhe von 543.100 Euro auf, und das Ausschreibungsergebnis liegt bei 617.700 Euro. Der Eigenanteil der VG ist im gleichen Zeitraum von 99.000 auf 216.700 Euro gestiegen. Allerdings sind die Ausschussmitglieder erst drei Tage vor der Sitzung über diese Entwicklung unterrichtet worden. Einstimmig wurde auf Antrag von Willi Wahl (LUB) beschlossen, am Dienstag, 28. September, eine Sondersitzung zu diesem Thema anzuberaumen. Auch hier drängt die Zeit. Wird der Neubau des 2018 abgebrannten Turms nicht rechtzeitig in die Wege geleitet, besteht die Gefahr, dass die Versicherung nicht mehr zahlungspflichtig ist (ein weiterer Bericht folgt). ni