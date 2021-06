Konzerte mitten im Wald

Die Konzertreihe „Mythen – Von Mythen und Legenden“ beginnt mit der Premiere am Freitag, 25. Juni, auf der Bühne in Marienthal. Weitere Aufführungen in Marienthal sind am Samstag, 26. Juni (wenige Restkarten vorhanden), und Sonntag, 27. Juni. Am Freitag, 2. Juli, und Samstag, 3. Juli, finden die Konzerte in der Nähe der Kartbahn „Westerwaldring“ bei Eichelhardt statt.