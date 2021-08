Konzerte der Sommer-Akademie ziehen vom Marumpark in die Matthiaskirche um

Die weiteren Konzerte der Mattheiser Sommer-Akademie finden aufgrund der unsicheren Witterung nicht im Marumpark, sondern in der Matthiaskirche statt. Dies gilt für die Konzerte am 7. August der „Meister von morgen I und II“, das Meisterkonzert Millischer/Diricq am 9.