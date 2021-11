Konzert in Laufersweiler zum Gedenken an jüdische Komponisten

Plus

Kenner und Genießer der Kammermusik schätzen die Gastspiele der Villa Musica in der ehemaligen Synagoge in Laufersweiler wegen der herausragenden Interpreten und – dank des engen Raumes – des direkten Kontaktes zwischen den Musikern und dem Publikum. Wie jedes Jahr um diese Zeit erinnert die Landesstiftung an jüdische Komponisten, die von den Nazis ermordet oder aus Deutschland vertrieben wurden. Die Musik ist ein Zeichen der Erinnerung an ein großes Kapitel aus 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland. Wegen der Corona-Auflagen fand das Konzert, nachdem es im vergangenen Jahr schon abgesagt war, nicht in der ehemaligen Synagoge, sondern in der der evangelischen Kirche in Laufersweiler statt. Und das erwies sich als Glücksgriff.