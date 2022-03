Konzept wird am Mittwoch in Ehrenbreitstein vorgestellt

Die Infoveranstaltung zum Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept geht in Ehrenbreitstein am Mittwoch, 23. März, in der Schützenhalle, Mühlental 16, ab 18 Uhr über die Bühne. Diese ist auch für die Bewohnerschaft des Blind- und Mühlentals gedacht.