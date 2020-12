Mittelrhein/Berlin

In einem offenen Brief fordert auch die FDP-Bundestagsabgeordnete Carina Konrad die Marienhaus GmbH auf, den Antrag auf Schließung umgehend zurückzuziehen. „Ein Träger, der in seinem Leitbild vom christlichen Menschenbild der Nächstenliebe und Menschlichkeit spricht, setzt in dieser schwierigen Zeit das falsche Zeichen, ein Krankenhaus zu schließen“, so Konrad.