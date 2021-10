Plus

Warum dauert das so lange mit dem Düker in der Kanalbauphase 1 in der Kernstadt ? Es ist mehr als nur ein Kanal unterm Hahnenbach. Er transportiert nicht nur das Schmutzwasser aus den Bereichen Steinenberg, Bergen, Griebelschied, Oberhausen, es fallen auch noch Regenwassermgen aus einem Einzugsgebiet von 13.13 Hektar (beim erwähnten Starkregen von 26 Litern 230 Liter pro Sekunde an). Eventuell darf's auch ein bisschen mehr sein.