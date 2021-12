Im Jahr 2015 hat der Rhein-Lahn-Kreis mit dem saarländischen Anbieter Inexio einen Vertrag abgeschlossen, um rund 100 unterversorgte Gemeinden ans Glasfasernetz anzuschließen. Die Firma Inexio hat jedoch vertragsgemäß nicht in allen Gemeinden des Kreises Glasfaserkabel verlegt, sondern nur in den Gebieten, in denen nicht bereits andere Anbieter einen Ausbau erklärt hatten.