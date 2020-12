Archivierter Artikel vom 25.05.2020, 16:08 Uhr

Kompetenzen des Bürgermeisters verstärkt

Eine außergewöhnliche Entscheidungsbefugnis sprach der Simmerner Stadtrat in der jüngsten Sitzung seinem Bürgermeister zu. Wie Andreas Nikolay in der Sitzung erläuterte, gehen aufgrund der Corona-Krise zurzeit „verstärkt Stundungsanträge bei der Verbandsgemeindeverwaltung Simmern-Rheinböllen ein. Diese betreffen in erster Linie demnächst fällige Gewerbesteuerforderungen.“ Wie weiter ausgeführt wurde, bewegen sich die bis dato eingereichten Anträge auf Stundung unterhalb der Grenze von 50.000 Euro, die dem Bürgermeister als maximale Stundungssumme per Hauptsatzung zuerkannt ist.