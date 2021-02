Kompetente Ansprechpartner für Unternehmer in der Region

Henning Schröder ist seit 2007 Geschäftsführer der WFG am Mittelrhein mbH. Er hat ein Diplom in Angewandter Geographie der Universität Trier, nach seinem Abschluss arbeitete er in der Kontaktstelle für Technologie- und Wissenstransfer und am VWL-Lehrstuhl Wirtschaftspolitik der EG an der Uni Trier. Danach übernahm er die Leitung des Amtes für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften in Korbach (Nordhessen), danach wurde er Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Altenkirchen.