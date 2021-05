Plus

„Wir versuchen Kommunen in beide Richtungen zu beraten, also in Sachen energetische Sanierung und dazu, was man beim Erschließen von Neubaugebieten beachten kann“, sagt Bernd Kunz von der Energieagentur Rheinland-Pfalz gegenüber unserer Zeitung. Als eine einfache Möglichkeit, Neubaugebiete umweltverträglicher zu gestalten, nennt Kunz Anreizsysteme. Mit Förderprogrammen könne man auch als Ortsgemeinde die Anschaffung einer Fotovoltaikanlage oder den Einsatz sparsamer Technik attraktiver machen.