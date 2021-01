Es werde dadurch viel für die Menschen in Lützel erreicht, deshalb begrüßen alle Fraktionen das Großprojekt „Stadtgrün Koblenz-Lützel“. Mehrere Redner mahnten in der ersten digitalen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Montag an, die Bürger weiterhin mitzunehmen. Einige Schrebergärtner seien in Sorge, dass sie ihren Garten verlieren könnten.