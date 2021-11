Die Altus AG besteht seit 2008. Ihr kommunales Fundament liegt in Rheinland-Pfalz und in Hessen, denn sie ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (diese wiederum gehört zum Stadtwerkeverbund Mainz-Wiesbaden). Gleichwohl ist die Altus AG bundesweit tätig.

Für den Hümmerich (auf Wissener Gebiet zwischen Mittelhof, Dauersberg und Gebhardshain gelegen) datiert der erste Genehmigungsantrag von 2012, ursprüng-lich waren fünf Windräder im Gespräch. Aktuell will der Projektierer dort zwei Windkraftanlagen à 3,45 Megawatt errichten. Weitere Windkraftpläne in der Region verfolgt die Altus AG derzeit in Friesenhagen.