Das Herz erobern. es ist eine der Grundvoraussetzungen, wenn man Lahnsteins Sozialdemokraten überzeugen will. Geht es hiernach, war die Nominierung der SPD ein voller Erfolg: Marcel Will hielt eine kämpferische und vor allem emotionale Rede, die durchaus mitriss. Sein Credo, gemeinsam könne man Lahnstein verändern und in eine gute Zukunft führen, zog bei den Genossen.