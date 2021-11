Kommentar zur Kostenexplosion beim Projekt @viedel in Polch: In der Tat gut angelegtes Geld

Ja, es stimmt: Knapp 10 Millionen Euro für den Umbau des alten Hospitals sind eine Menge Geld, viel mehr als zunächst angenommen. Aber der Mehrwert, den die Stadt mit der Umsetzung ihres Sozialzentrums für die Anwohner schafft, ist, sollten die Pläne umgesetzt werden, enorm. Menschen aller Altersgruppierungen, Vereine und Hilfsangebote werden künftig in der Bachstraße ihr Zuhause haben.

Ein Ort, um den viele Kommunen Polch beneiden werden. Zusätzliche Mehrkosten für Fotovoltaik, E-Mobilität und ökologische Heizungssysteme sind gut investiert. Angesichts galoppierender Energiepreise jetzt darauf zu verzichten, wäre fahrlässig. Und wenn man trotz allem einen Schuldigen für die Kostenexplosion benennen möchte, so sollte man den Verwaltungsapparat aufs Korn nehmen, der mit seiner lähmenden Bürokratie unnötig viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das, so weiß jeder Laie, bedeutet auf dem Bau leider pures Geld.