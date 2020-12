Ganze 500 Demonstranten: So viele Teilnehmer hat die Stadt Mainz den Klimaaktivisten von Fridays for Future für die geplante erste Kundgebung seit Langem genehmigt. Mit Macht wollen die jungen Leute zurück in die Öffentlichkeit, um den Blick wieder zu öffnen für das Menschheitsthema Nummer eins, das von der Corona-Pandemie brutal in den Hintergrund gedrängt worden ist: den Klimawandel. Doch ausgerechnet in der Landeshauptstadt beißen die Aktivisten Corona-bedingt auf Granit.