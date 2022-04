Wenn Bäume fallen, gehen meist Alarmlampen an. So war es vor wenigen Jahren, als rund um Kirn Tausende Bäume aus „Verkehrssicherungsgründen“ abgesägt wurden. Der Aufschrei war anfangs groß, als an der B 41, der B 428 (Kellenbachtal), der L 183 (Krebsweiler Tal) oder oberhalb von Hochstetten-Dhaun massenweise geholzt wurde und Straßen wochenlang gesperrt waren.