Die Reaktivierung der Aartalbahn ist (wieder einmal) in aller Munde. Ob dies knapp vier Wochen vor der Landtagswahl Zufall ist oder nicht, sei dahingestellt. Gründe für eine Diskussion nach dem Aus der Citybahn in Wiesbaden sind jedenfalls vorhanden. Doch was schon seit Jahren fehlt, ist der politische Wille und ein klares Signal aus Mainz zur Wiederinbetriebnahme der Strecke zwischen Diez/Limburg und Wiesbaden/Mainz, die sich ganz sicher positiv auf die Mobilität im Aartal auswirken würde.