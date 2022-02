Das muss man Investor Dag Stein-Herzberger lassen: Er ist keiner, der um den heißen Brei herumredet. Er spricht eine deutliche Sprache, gern auch mit Kirner Dialekt gefärbt: „Mein Angebot steht. Nehmt es an oder lasst es bleiben“ – so lässt sich das übersetzen, was er unter dem Strich gesagt hat. Ein wenig mahnend könnte man den Satz „Ich kann auch anders“ ergänzen. Und warum wird er so überdeutlich? Weil er es kann!