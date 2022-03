Wasch mich, aber mach mich nicht nass! Der alte Spruch passt bei der Hausarztdiskussion in Kirn wie die Faust aufs Auge. Der Mangel war schon vor zehn Jahren absehbar, wurde an runden Tischen und mit Projekten von Land und KV propagiert. Und verlief im Sande. Ganz plötzlich schlug es dann in Kirn auf. Dr. Wischmann hörte auf, 1500 Patienten standen im Regen.