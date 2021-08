Warum müssen immer noch überall dicke Bretter gebohrt werden, warum ist nach wie vor so viel Überzeugungsarbeit nötig, um regenerative Formen der Energiegewinnung wie jetzt in Nauroth an möglichst vielen Stellen im Kreis, auf möglichst vielen Dächern zu installieren? Die Frage muss zuerst an den Kreis gestellt werden, an die Politik.