Dass inzwischen auch im Westerwald zahlreiche Möglichkeiten für professionelle Corona-Schnelltests geschaffen werden, ist eine gute Sache. In Zeiten, in denen es mit dem Impfen noch nicht rasch genug vorangeht, ist gesellschaftliches Leben nur mit solchen Sicherheitsmaßnahmen möglich. Leider zeigt sich jedoch auch in diesem Fall wieder eine deutsche Grundeinstellung: Das Wochenende ist heilig – da passiert nicht viel!