Montabaur

Kommentar zu den neuen Supermärkten: Verpasste Chance für das Feuerwehrhaus

Über den Bau der beiden neuen Supermärkte in Montabaur wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Kritiker befürchten negative Auswirkungen auf den Einzelhandel in der Innenstadt und einen Verkehrskollaps auf den umliegenden Straßen in Allmannshausen. Befürworter loben die Vereinbarung mit dem Rewe-Konzern, auch den Markt in der Hospitalstraße zu erhalten, und freuen sich, künftig nicht mehr nach Heiligenroth oder Wirges fahren zu müssen, um bei Aldi einkaufen zu können.