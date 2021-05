Kommentar zu Corona-Tests in der Schule: Die Herausforderung annehmen

Das Gesetz erlaubt alternative Nachweise. So kann die Schulgemeinschaft beschließen, dass Eltern oder volljährige Schüler die Tests zu Hause durchführen. Als Mutter, die ihre Kinder behütet hat aufwachsen lassen, habe ich Verständnis für die Sorge, dass Kinder sich in der Schule unter Druck gesetzt fühlen oder in Panik geraten könnten und dass Test-Kits nicht in Kinderhände gehören. Mich stört aber die Larmoyanz der Debatte.

In der Familie haben wir über die Notwendigkeit der Tests im Kampf gegen Corona und die gesellschaftliche Verantwortung gesprochen. Die Kinder nehmen die Herausforderung selbstbewusst an – in der Schule wie zu Hause.

