Archivierter Artikel vom 01.04.2021, 14:26 Uhr

Kommentar: Zeitpunkt für Leidenschaft

Corona drückt die Stimmung: auch im sonst angesichts vieler positiver Themen häufig so gut gelaunten Kulturausschuss. Normalerweise wird dort geplant, philosophiert, diskutiert – Theater, Kunst, Musik: alles, was das Leben schöner macht. Und das soll auch so bleiben, wünschen sich Annette Strohm und ihr Team. Kein Risiko eingehen und dennoch eine Perspektive bieten, Vorfreude schüren: Das ist das Gebot der Stunde in Sachen Kultur, die kein Totalausfall werden darf, schon gar nicht in schweren Zeiten. Da wird Strohm zu Recht leidenschaftlich. Die Botschaft vernahmen alle, nur manchen fehlt aktuell der Glaube. Geht überhaupt irgendetwas? Jazz – auf Teufel komm raus – in Idar? Vielleicht tatsächlich nicht die beste Möglichkeit. Da überzeugten die Argumente der Kritiker.