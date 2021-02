Westerwald

Kommentar: Wir müssen etwas für Kinder tun

Das vorbildliche Engagement der Firma Raucher verdient höchsten Respekt. Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft – also behandeln wir sie auch so. Während des Fernunterrichts zu Hause wähnen Politiker Kinder und Jugendliche in Sicherheit. Doch was geschieht, wenn sie zum Präsenzunterricht zurückkehren?