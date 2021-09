Plus

Der Grünen-Kandidat war im Wahlkampf in der Stadt Idar-Oberstein zu unbekannt und zu wenig präsent. Julia Klöckner war omnipräsent, aber entgegen ihrem sonstigen Motto zu „weit weg von de Leut“: auch in Idar-Oberstein. Joe Weingarten hat eine kluge Entscheidung getroffen, ein für alle offenes und auch in den sozialen Netzwerken präsentes Büro in der Stadt einzurichten – eben „nah bei de Leut“, wie einst sein Parteifreund Kurt Beck zu sagen pflegte.