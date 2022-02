Kommentar von unserer Redakteurin Beate Au: Es wird keine Solonummer

Sie wird sich als Krisenmanagerin bewähren müssen. Doch das wird keine Solonummer für sie werden. Sie muss politische Mehrheiten organisieren für die Bewältigung einer Mammutaufgabe, um die sie keiner beneidet. Und ihr wird wenig Zeit bleiben, sich einzuarbeiten.

Der Erwartungsdruck ist hoch, und die Ungeduld der Menschen wächst. Sie brauchen so schnell wie möglich eine Perspektive, einen Plan. Dass sie bei der Suche nach Lösungen über den Tellerrand blicken will, hat sie bereits angekündigt. Acht schwierige Jahre liegen vor ihr, in denen das Ahrtal neu zu denken ist. Loyale Mitstreiter für diese Aufgabe wird sie brauchen. Ihr Appell an einen Schulterschluss sollte gehört werden.

E-Mail an die Autorin: beate.au@rhein-zeitung.net