Archivierter Artikel vom 02.07.2021, 08:57 Uhr

Kommentar von Peter Karges: Nicht jede Maßnahme ist sinnvoll

Es ist ein ehrenvolles Ziel, den Radverkehr zu fördern, denn schließlich ist kein Verkehrsmittel so umweltfreundlich wie das Rad. Aber deshalb ist noch lange nicht jede Maßnahme sinnvoll. Leere Fahrradparkhäuser sind es sicherlich nicht. Wobei sich niemand über den Leerstand in Mainz wundern sollte. Denn wie alle Verkehrsteilnehmer suchen auch Radfahrer den kürzesten und schnellsten Weg. Und dieser Grundsatz gilt erst recht auf dem Weg zur Arbeit. Da ist der Baum, der Pfosten oder der Fahrradständer attraktiv, der in unmittelbarer Reichweite zum Zug steht. Ein Fahrradparkhaus ist dies nur dann, wenn man ein hochwertiges Rad, unter Umständen mit einem Elektromotor angetrieben, hat. Doch ein E-Bike wird in den seltensten Fällen von Pendlern benutzt, die Bahn und Rad kombinieren. Dies sollte man bedenken, bevor man Neubauten anvisiert, die unter Umständen Millionen Euro kosten.