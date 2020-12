Kommentar von Michael Defrancesco: Die Hängepartie wäre zu verhindern gewesen

Archivierter Artikel vom 09.06.2020, 18:22 Uhr

Der Schlamassel geht in die nächste Runde: Der Vatikan zeigt sich nicht begeistert von den Trierer Reformvorschlägen und lässt die Organisatoren zu Extrarunden antreten. Es kann sogar sein, dass oberflächliches Überpinseln nicht ausreicht, sondern dass man noch einmal tief in die Struktur der Reform eindringen muss – die Gegner hoffen dies zumindest.

„Hätte, hätte ...“: In diesem Fall kann das Bistum die Vorwürfe nicht so einfach wegwischen. Denn die Anzeichen waren da, der Gegenwind war stark – aber Bischof Stephan Ackermann hat die Reform durchgezogen. Die Hängepartie, die seine Mitarbeiter und die Gläubigen nun erdulden müssen, wäre zu verhindern gewesen, hätte man den Vatikan frühzeitig in die Reformpläne eingebunden.

