Kommentar von Martin Boldt: Mit Informationen gegen Hysterie

Angesichts der um sich greifenden Angst in der Burgener Bevölkerung vor einem Brandstifter, der womöglich derzeit sein Unwesen in dem Moselörtchen treibt, hat die Ortsspitze gut daran getan, eine Versammlung anzuberaumen, um alle involvierten Behörden für einen Informationsaustausch an einem Tisch zu versammeln.