Für den Philosophen und früheren Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin ist klar: Der deutsche Datenschutz hat Leben gekostet. In einem Zeitungsinterview sagte er: „Wir schränken so gut wie alle unsere Grundrechte massiv ein. Nur in einem Bereich darf es keine Einschränkung geben: beim Datenschutz.“