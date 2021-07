Plus

Keep it simple and stupid. Das ist das KISS-Prinzip der Ingenieure. Es fordert, zu einem Problem eine möglichst einfache und verständliche Lösung zu finden. Genauso arbeiten Cell Broadcasts. Sie sind kein Hexenwerk, es ist vielmehr eine mehr als 20 Jahre alte, erprobte, einfache Technik. Eben, weil sie schlicht ist, arbeitet sie robust und zuverlässig. Ideal für Warnungen und Handlungsanweisungen im Krisenfall.