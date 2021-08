Kommentar von Daniel Schauff: Rückendeckung für die Wildflächen

Vielleicht ist es fast ein bisschen zu plakativ zu fragen, was es denn bedeutet, wenn wilde Natur von Bürgern als störende Unordnung betrachtet wird.

Andererseits: So scheint es zu sein, wenn nicht nur die Stadt Weißenthurm sich veranlasst sieht, die ausbleibende Grünflächenpflege umfangreich zu verteidigen. Immerhin: Die Stadt und der Stadtrat bekommen Unterstützung. Es mögen nur ein paar Zeilen in einer Mitteilung sein, die die rheinland-pfälzische Energieagentur verschickt. Aber sie helfen, in dem vermeintlichen Weißenthurmer Wildwuchs einen Sinn zu entdecken. Wer wäre schon dagegen, aussterbende Tierarten wie Nashörner oder andere wilde Wesen zu retten? Dass auch die sehr heimischen Insekten eine solche Hilfe brauchen, ist noch nicht lange im Bewusstsein angelangt. Wildwuchs hilft, das zu ändern.





